Кассация смягчила приговор бывшему главному инженеру «Концессий» в Волгограде

Четвертый кассационный суд 9 сентября частично изменил приговор бывшему главному инженеру ООО «Концессии водоснабжения» Дмитрию Лебедеву. Осужденному за гибель пяти рабочих на канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда смягчили наказание до четырех лет и девяти месяцев, сообщил V1.RU. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с охраной труда и выполнением работ повышенной опасности, на три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммунальные концессии Волгограда Фото: Коммунальные концессии Волгограда

В ночь на 5 июля 2024 года на КНС №4 в Красноармейском районе сгорел электродвигатель. Сотрудники МЧС зафиксировали превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в восемь раз. В тот же день на станции погиб мастер Михаил Куракин. Как установил суд, на следующий день главный инженер «Концессий водоснабжения» Дмитрий Лебедев дал указание установить дополнительную вытяжную систему, в ходе монтажа которой 6 июля прогремел взрыв, разрушивший здание КНС-4. Погибли пять человек: начальник смены Юрий Зуев, сварщик Владимир Кузнецов, слесарь Олег Корольченко, слесарь-электрик Михаил Хохлов и слесарь Александр Шестопалов. Тело последнего обнаружили 20 июля.

Гособвинение просило Лебедеву восемь с половиной лет колонии-поселения. В феврале 2026 года суд первой инстанции приговорил бывшего инженера к трем с половиной годам принудительных работ. Прокуратура обжаловала приговор как слишком мягкий, и Волгоградский облсуд ужесточил наказание до пяти лет колонии-поселения. Лебедев подал кассационную жалобу, в итоге срок был уменьшен.

Нина Шевченко