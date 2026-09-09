Стилист Сухарев рассказал в Пензе, как местным брендам выйти на уровень страны

Стилист и телеведущий Алексей Сухарев порекомендовал пензенским дизайнерам искать индивидуальность вместо копирования западных образцов. С таким напутствием он выступил на IV Межрегиональной неделе моды «Знай Пензу», которая прошла 5 и 6 сентября на набережной реки Суры. По мнению модного эксперта, одного таланта недостаточно для выхода на федеральный уровень — нужны инвестиции и системное продвижение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Федотов Фото: Сергей Федотов

Показ местных брендов стал одним из самых ярких моментов фестиваля креативных индустрий. Впервые на нем побывала зампред Совета Федерации Инна Святенко. Гости увидели коллекции пензенских дизайнеров, театров моды, творческих студий и швейных мастерских. На подиуме в том числе представили бренды «Леса», «О'Дюк», ESTRAN, Tart Couture, Mimilav (детская одежда), театры моды «Элит Стайл», «Апрель». Среди модельеров из других регионов ярко выделился московский проект SKOLKA.

Во время «Разговора у микрофона» Алексей Сухарев ответил на вопросы о региональной моде и перспективах локальных брендов. На вопрос одной из участниц, почему федеральные стилисты редко освещают региональные недели моды, он ответил, что смысл таких мероприятий не в новых силуэтах, а в объединении сообщества и поиске единомышленников. Стилист добавил, что сам входит в жюри московской недели моды и ежегодно отмечает рост качества коллекций.

Говоря о перспективах российских модных домов, Сухарев признал, что брендов с историей уровня Gucci или Chanel в стране пока нет, упомянув Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина как исключения. По его наблюдениям, молодые дизайнеры все чаще перестают копировать западные образцы и обращаются к местному культурному наследию — архивам, костюмам предков, краеведческим музеям.

Вечером того же дня на набережной Суры состоялся финал шоу-преображения, где стилисты создали образы из вещей локальных брендов.

Нина Шевченко