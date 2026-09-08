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«Лукойл» обещает за неделю наладить ситуацию с топливом на своих АЗС в Астрахани

В Астраханской области наращивают лимит отгрузки топлива на АЗС. Его повысили на 30 дополнительных тонн, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своих соцсетях.

Дополнительные 30 тонн топлива направляют на АЗС Астраханской области для стабилизации обстановки

Дополнительные 30 тонн топлива направляют на АЗС Астраханской области для стабилизации обстановки

Фото: Марина Окорокова

Дополнительные 30 тонн топлива направляют на АЗС Астраханской области для стабилизации обстановки

Фото: Марина Окорокова

В Астрахани ситуация на заправках остается напряженной. На данный момент, по словам главы региона, власти вынуждены сохранить режим реализации бензина по четным и нечетным дням с привязкой к госномеру автомобиля. «Главная задача сейчас — обеспечить бесперебойные отгрузки на АЗС и поддержать наши районы», — отметил господин Бабушкин.

На заседании регионального оперштаба представитель компании «Лукойл — Нижневолжскнефть» Искандер Нурмухамедов сообщил, что в течение недели отгрузки топлива для астраханских заправок должны кардинально изменить ситуацию.

Напомним, на данный момент в областном центре по графику работают только заправки сети «Газпром». Из-за проблем с логистикой на АЗС «Лукойл» часть заправок сети испытывает дефицит топлива, поэтому его временно перенаправили в муниципальные районы, где преимущественно представлена именно эта сеть.

Марина Окорокова