Надзор пресек попытку передать водоканал муниципальному ООО в Мокшанском районе

Арбитражный суд Пензенской области по иску региональной прокуратуры признал недействительным договор безвозмездного пользования объектами водоснабжения, заключенный между муниципальным казенным предприятием (МКП) «Акватория» и ООО «Кристалл один» в Мокшанском районе. Суд установил, что сделка была совершена с грубым нарушением федерального законодательства о конкуренции и концессионных соглашениях.

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Фото: Яндекс Карты Прокуратура Пензенской области

Фото: Яндекс Карты

В ноябре 2025 года администрация Рамзайского сельсовета учредила новое МКП «Акватория» для управления системами водоснабжения и водоотведения, передав ему соответствующее имущество в оперативное управление. Поскольку новое предприятие еще не успело утвердить тарифы, чиновники решили не проводить обязательные по закону конкурсные процедуры.

Вместо этого в январе 2026 года те же самые очистные сооружения, артезианские скважины и километры водопроводных сетей были безвозмездно переданы в пользование ООО «Кристалл один». Юрлицо полностью принадлежит Рамзайскому и Юровскому сельсоветам.

Коммерческое муниципальное предприятие собирало плату с абонентов по ранее утвержденным для него тарифам, используя муниципальную инфраструктуру бесплатно.

Прокуратура указала, что такие действия прямо нарушают Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и закон «О защите конкуренции». Передача прав на муниципальные объекты водоснабжения, введенные в эксплуатацию более 5 лет назад, допускается исключительно через конкурс путем заключения концессионного соглашения, подчеркнул надзор.

Это гарантирует, что новый оператор возьмет на себя обязательства по реконструкции и модернизации изношенных сетей. Передача имущества «своему» юрлицу без торгов лишает муниципалитет этих гарантий и ущемляет права потребителей.

В ходе судебного разбирательства ответчики попытались минимизировать последствия. 27 июля 2026 года, уже после подачи иска, они расторгли спорный договор и оформили акт возврата имущества. Прокуратура согласилась снять требование о принудительном возврате, но настояла на признании самой сделки незаконной.

Арбитражный суд полностью встал на сторону гособвинения, признав договор от 14 января 2026 года ничтожным. С «Акватории» и «Кристалла» в доход федерального бюджета взыскано по 25 тыс. руб.

Никита Маркелов