Кадровый центр для ветеранов СВО заработал в Саратове

В Саратове заработал специализированный кадровый центр для участников СВО. Идея создать отдельное подразделение, где бойцам будут помогать с трудоустройством, обсуждалась еще в начале августа, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

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В центре участников СВО консультируют по вопросам занятости, помогают с переобучением по востребованным специальностям с учетом их опыта и пожеланий. Также там сопровождают ветеранов, желающих открыть собственный бизнес.

На базе центра планируют проводить тренинги и встречи с работодателями, где ветераны СВО смогут узнать о мерах поддержки. Продолжается формирование базы вакансий для приоритетного трудоустройства.

Нина Шевченко