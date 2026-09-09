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Кадровый центр для ветеранов СВО заработал в Саратове

В Саратове заработал специализированный кадровый центр для участников СВО. Идея создать отдельное подразделение, где бойцам будут помогать с трудоустройством, обсуждалась еще в начале августа, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

В центре участников СВО консультируют по вопросам занятости, помогают с переобучением по востребованным специальностям с учетом их опыта и пожеланий. Также там сопровождают ветеранов, желающих открыть собственный бизнес.

На базе центра планируют проводить тренинги и встречи с работодателями, где ветераны СВО смогут узнать о мерах поддержки. Продолжается формирование базы вакансий для приоритетного трудоустройства.

Нина Шевченко