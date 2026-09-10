Суд отменил взыскание 291 млн с субарендатора земель структуры банка «Траст»

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о взыскании 291,7 млн руб. с ООО «Агровита» в пользу ООО «ТрастАгро-Нива 4» Арендодатель не смог доказать факт нецелевого использования сельскохозяйственных угодий в Федоровском районе Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спор возник из договора субаренды массивов земель сельхозназначения, которые «ТрастАгро-Нива 4» получила в долгосрочную аренду у Росимущества. Истец утверждал, что «Агровита» нарушила условие о вводе в оборот 90% площади участков, обработав лишь около 75%, и требовал возмещения будущих расходов на их расчистку в размере 567 млн руб. Арбитражный суд Саратовской области в декабре 2025 года частично удовлетворил иск, опираясь на данные комплексной судебной экспертизы.

Апелляционная инстанция признала такие выводы необоснованными. Суд указал, что основной договор аренды с Росимуществом не содержит императивного условия о ежегодной распашке 90% площади, а производный договор субаренды не может устанавливать для пользователя более строгие обязанности, чем те, что возложены на самого арендатора. Наличие сенокосов, пастбищ и залежей в составе единого землепользования не свидетельствует о нецелевом использовании земли, а доказательств причинно-следственной связи между действиями ответчика и реальным ущербом истец не предоставил.

Встречный иск «Агровиты» о взыскании 442,3 млн руб. неосновательного обогащения за проведенные культуртехнические работы также оставлен без удовлетворения. Суд счел, что работы проводились арендатором в собственных интересах и не являются неотделимыми улучшениями.

ООО «ТрастАгро-Нива 4», зарегистрированное в 2021 году в Балашове, единственным учредителем компании выступает АО «Рест». В последнее время оптимизирует операционную модель: численность штата компании сократилась с 17 человек в 2023 году до трех в 2025-м. по итогам 2025 года компания вышла в чистую прибыль 2,95 млн руб. после убытка в 146 млн руб. годом ранее, сохранив объем активов на уровне 1,04 млрд руб.

Расходы по уплате госпошлины распределены пропорционально: с «ТрастАгро-Нивы 4» в бюджет взыскано около 3,33 млн руб., с «Агровиты» — 2,7 млн руб. Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в Арбитражном суде Поволжского округа в течение двух месяцев.

Никита Маркелов