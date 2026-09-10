Грунтовые обстоятельства

«Астраханьавтодор» оспорил в апелляции отказ взыскать с подрядчика 200 млн руб. пени за срыв капремонта дороги Бирюковка—Тишково. Арбитраж Астраханской области ранее признал требование госзаказчика незаконным, указав, что просрочка работ ООО «Рус-Строй» была обусловлена дефектами проектной документации и отсутствием требуемых материалов в регионе, а сам расчет неустойки базировался на утратившем силу графике. Теперь судьбу спора, из-за которого объект остается недостроенным, а региону требуется дополнительное финансирование, решит Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт дороги Бирюковка —Тишково отложен на 2027 год

Фото: Астраханское отделение ОНФ Ремонт дороги Бирюковка —Тишково отложен на 2027 год

Фото: Астраханское отделение ОНФ

«Астраханьавтодор» обжаловал решение Арбитражного суда Астраханской области, который признанл незаконным требование к ООО «Рус-Строй» об уплате 200,12 млн руб. пени за просрочку капитального ремонта автодороги Бирюковка—Тишково. Апелляционная жалоба, как следует из картотеки дела, принята к производству 8 сентября, заседание Двенадцатого арбитражного апелляционного суда назначено на 7 октября.

Спор вырос из госконтракта декабря 2021 года на капитальный ремонт и содержание 25,4 км региональной дороги в Камызякском и Володарском районах. Контракт, заключенный с «Рус-Строем» у единственного поставщика после несостоявшегося конкурса, первоначально оценивал работы в 1,57 млрд руб.; допсоглашением от октября 2023 года цена выросла до 1,95 млрд руб.

Завершить содержание следовало в декабре 2026-го, а сам ремонт — еще до конца 2023 года.

Как следует из решения судьи Инны Баскаковой, срыв сроков был предопределен проектной документацией, переданной заказчиком. Для земляного полотна проект предусматривал мелкий песок с содержанием пылевидных и глинистых частиц не более 5% и коэффициентом фильтрации не менее 1 м/сут, тогда как «анализ поставщиков инертных материалов в Астраханской области показал отсутствие данного материала». Проект за 17 млн руб. делало ООО «Мостдорпроект-Плюс» из Воронежа.

Пока замену согласовывали — сначала на очень мелкий песок Кирикилинского месторождения, затем на супесь с геотекстильной прослойкой,— работы с 30 августа по 12 октября 2023 года были приостановлены, а в зимний период не велись вовсе. «Ответчик данные обстоятельства не опроверг»,— констатировал суд.

Расторгнув контракт в одностороннем порядке в июне 2025-го и получив от ФАС России отказ включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, «Астраханьавтодор» в сентябре прошлого года выставил требование о пени. Ее рассчитали по графику работ из допсоглашения от 2023 года. К тому моменту документ был заменен трижды, а действующая редакция утверждена допсоглашением от 2024 года. «С момента подписания Дополнительного соглашения № 20 предыдущий график утратил силу», — указал суд. После расторжения контракта заказчик потребовал возврата средств, и разрыв между оплаченным 1,16 млрд руб. и освоенным 930,1 млн руб., который составляет порядка 230 млн руб.

ООО «Рус-Строй» зарегистрировано в Москве в декабре 2011 года, единственный владелец и гендиректор — Левон Абьян. Специализируется на строительстве дорог и автомагистралей; в числе заказчиков — ГБУ «Автомобильные дороги», ГБУ МО «Мосавтодор», ФКУ Упрдор Москва—Харьков. По данным государственного ресурса бухгалтерской отчетности ФНС, выручка в 2025 году составила 3,25 млрд руб. (на 46% меньше, чем годом ранее), чистый убыток — 67,5 млн руб.; активы — 7,41 млрд руб., из них краткосрочные обязательства — 6,99 млрд руб., а денежные средства — 7,6 млн руб. Осенью 2025 года в арбитражах с участием общества рассматривалось около 380 дел на 3,1 млрд руб.; в реестр недобросовестных поставщиков компания не включалась.

Первая инстанция нашла и другие самостоятельные основания для иска. Контракт не предуспастривал неустойку за срыв сроков отдельных видов работ: «промежуточные сроки выполнения работ не тождественны этапу», а этапов в установленном законом значении смысле в нем нет. Приложенный к требованию расчет не позволял установить, «просрочка какого именно обязательства... допущена Подрядчиком и какой период просрочки»,— подчеркнул суд.

Обязательство подрядчика сдать работы в срок признано встречным по отношению к обязанности заказчика передать надлежащую проектную документацию.

Начисление пени суд признал неправомерным, требование — незаконным, а саму пеню — отсутствующей. С «Астраханьавтодора» взыскано 50 тыс. руб. госпошлины. Решение суда первой инстанции в законную силу не вступило.

На самой дороге Бирюковка—Тишково самом объекте на данный момент заасфальтировано менее 10 км из 25,4 км, работы полностью остановлены с начала 2025 года, полотно временно стабилизировано щебнем. В октябре 2025 года «Астраханьавтодор» заключил контракт на корректировку проекта за 7 млн руб., а областной минтранс пообещал завершить капремонт к концу 2027 года, запросив дополнительно около 1,1 млрд руб. из бюджета.

Никита Маркелов