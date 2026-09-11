В Саратове развернут оперштаб для помощи работникам склада Ozon после атаки БПЛА

В Саратове развернут оперативный штаб для координации помощи сотрудникам логистического центра Ozon. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Бусаргин Фото: Роман Бусаргин

В результате ночной атаки беспилотников на складе начался пожар, и работники, экстренно эвакуированные с объекта, лишились личных вещей и документов. Региональные власти возьмут на себя организационную поддержку персонала и его восстановление. Соответствующее распоряжение глава региона дал мэру Саратва и своему профильному заместителю. Ключевой задачей станет запуск специализированной горячей линии для работников, «чьи вещи были утрачены». «Людям должна быть оказана оперативная помощь в восстановлении документов»,— подчеркнул глава региона.

Как сообщалось ранее, сигнал об угрозе атаки БПЛА поступил от Минобороны РФ около 02:01 мск. Помимо склада Ozon, удару подвергся местный НПЗ. На логистическом хабе маркетплейса вспыхнул пожар, однако, по данным пресс-службы компании, жертв удалось избежать благодаря оперативной эвакуации персонала. Работа объекта временно приостановлена.

Параллельно с экстренными мерами социальной поддержки прорабатываются экономические механизмы компенсации ущерба. Господин Бусаргин анонсировал подготовку поправок в областное законодательство, предусматривающих налоговые льготы для пострадавших саратовских организаций. Эту инициативу планируется рассмотреть на ближайшем заседании областной думы уже в сентябре. Со своей стороны Ozon также запустил корпоративные меры поддержки: для сотрудников и саратовских селлеров, сотрудничающих с площадкой, работает единая горячая линия.

Никита Маркелов