Мэрия Астрахани опровергла слухи о закрытии буфетов для старшеклассников

Распространяемая в соцсетях информация о сбоях в организации питания учащихся 5–11 классов в школах Астрахани не соответствует действительности, сообщили в мэрии. По словам чиновников, администраторы ресурсов проигнорировали официальные запросы на публикацию опровержения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Ранее в местных Telegram-каналах появился пост о том, что с 1 сентября в гимназии №3, лицее №2, школах №8, 39, 52 и 74 фактически прекратили работу буфеты, а горячие обеды предоставляются только ученикам 1–4 классов. Авторы обращения просили проверить эти факты и восстановить доступ старшеклассников к питанию и питьевой воде.

В управлении образования подчеркнули, что горячее питание организовано во всех муниципальных школах. Льготные категории детей получают его бесплатно, остальные — за счет родительских средств. Меню соответствует санитарным правилам и сборникам рецептур. «Во всех образовательных организациях в ежедневном режиме осуществляется внутренний контроль за организацией питания... Питьевой режим организован с помощью питьевых фонтанчиков и привозной питьевой воды из промышленных емкостей. Организация питания школьников находится на особом контроле управления образования, мониторинг питания продолжается», — отметили в мэрии Астрахани.

Нина Шевченко