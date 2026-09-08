Гражданину Молдовы предъявили обвинение в теракте за покушение на военного под Саратовом

Гражданину Молдовы Николае Кочу предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ. Иностранец покушался на жизнь высокопоставленного военнослужащего в Саратовской области, сообщили в информцентре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуранта дела о покушении на военнослужащего задержали в Астраханской области

Фото: Информцентр СКР Фигуранта дела о покушении на военнослужащего задержали в Астраханской области

Фото: Информцентр СКР

Саратовское СУ СКР инкриминирует фигуранту совершение теракта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), покушение на убийство военнослужащего (ч. 3 ст. 30, пп. «б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконный оборот оружия (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ). В суд направлено ходатайство о взятии господина Кочу под стражу.

Сегодня стало известно о задержании 21-летнего Николае Кочу. По данным следствия, 3 сентября этого года молодой человек не менее шести раз выстрелил в российского военнослужащего. Потерпевший остался жив благодаря оперативной госпитализации. ЧП случилось в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области.

Обвиняемого задержали в Астраханской области при попытке покинуть территорию РФ. Ранее следствие установило, что весной этого года Николае Кочу, находясь в Украине, согласился на убийство за 70 тыс. долларов. После этого, по данным ФСБ, он прошел минно-взрывную и стрелковую подготовку в Киеве и транзитом приехал в Россию. Дальнейшие указания он получал от кураторов в мессенджере.

Марина Окорокова