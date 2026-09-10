Саратовский Мариинский приют выставят на торги

АО «ДОМ.РФ» в третьем квартале 2026 года планирует провести аукцион по продаже объекта культурного наследия регионального значения «Мариинский детский приют» в центре Саратова. Инвесторам предлагается здание площадью 971,7 кв. м и земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. м. Объект требует реставрации — его состояние оценивается как неудовлетворительное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

Как следует из материалов организатора торгов, стартовая цена объекта пока не раскрывается и будет определена в ходе подготовки к аукциону. Здание, расположенное на улице Комсомольской, 20, передается в собственность, а земельный участок под ним — в аренду.

Мариинский детский приют был основан в 1843 году и стал первым в Саратове учреждением для детей из малообеспеченных семей. Историческое здание на Сергиевском взвозе (ныне улица Комсомольская) приют занял в 1852 году. Через три года строение сгорело во время большого пожара, но уже в 1856 году было восстановлено на средства купца Петра Тюльпина. В разное время здание расширялось за счет пристроек, финансируемых коммерции советником Петром Кокуевым. После русско-японской войны там воспитывалась будущая советская певица Лидия Русланова.

В советский период в здании размещался центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Сейчас объект находится в федеральной собственности и не используется. «Объект обладает значительным потенциалом для приспособления под современное использование и может стать заметным проектом в исторической части города»,— отмечают в комитете культурного наследия Саратовской области.

Никита Маркелов