«Урожай будет похуже»

Бензиновый кризис в Свердловской области, проблемы с водоснабжением в Екатеринбурге, строительство новых мусоросортировочных комплексов и другие темы затронул губернатор Денис Паслер на пресс-конференции 8 сентября. Его основные заявления — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Пресс-конференция губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ