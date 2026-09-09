«Урожай будет похуже»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Главное
Бензиновый кризис в Свердловской области, проблемы с водоснабжением в Екатеринбурге, строительство новых мусоросортировочных комплексов и другие темы затронул губернатор Денис Паслер на пресс-конференции 8 сентября. Его основные заявления — в обзоре «Ъ-Урал».
Пресс-конференция губернатора Свердловской области Дениса Паслера.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
- Проблема с очередями на АЗС и дефицит бензина, возникшие летом, будут решены в ближайшее время. Объем поставок бензина в Свердловскую область увеличен, дополнительные партии топлива уже поступают на автозаправочные станции, сказал Денис Паслер. «Мы должны за эту неделю дозавезти оставшиеся объемы для того, чтобы ситуацию окончательно стабилизировать. Она точно стала чуть получше»,— подчеркнул губернатор.
- Проблема с системой водоснабжения Екатеринбурга говорит о необходимости ее модернизации. Региону предстоит определить источники финансирования обновления инфраструктуры «Водоканала».
- Соглашение по проекту строительства мусорного комплекса «Екатеринбург-Восток» еще не подписано, а создавать мусоросжигающие заводы в Свердловской области не планируют из-за отсутствия подходящего оборудования, высокой платы для потребителя и «неготовности региона к экспериментам».
- Губернатор подтвердил наличие проблем с подключением строительных объектов к электросетям «Россетей» в Свердловской области. По данным застройщиков, за год стоимость подключения выросла в три раза, при этом энергетики затягивают сроки подключения. По словам Дениса Паслера, в региональном правительстве действует постоянный штаб, который занимается решением проблемы.
- В связи с дождливым летом свердловские аграрии соберут на 5-10% меньше овощей по итогам уборочной кампании 2026 года, чем за аналогичный период прошлого года. «Урожай будет похуже, но, тем не менее, мы себя обеспечим в полном объеме»,— заверил господин Паслер.
- Усадьба Харитоновых-Расторгуевых (Дворец творчества) в Екатеринбурге будет передана из федеральной собственности в собственность Свердловской области. В ней проведут ремонт, чтобы туда смогли вернуться детские кружки.
- Часто подвергающийся критике Ельцин-центр «как работал, так и будет работать». По словам губернатора, его посещаемость с каждым годом растет. Жители Среднего Урала испытывают потребность в площадке и интерес к ней, а сама организация способна удовлетворить актуальные запросы посетителей. «Если будут замечания по повестке, будем форматировать значит»,— пояснил Денис Паслер.
- Строительство нового зала Свердловской государственной академической филармонии в ближайшее время в Екатеринбурге не планируется. Зал планировали построить в восточной части сада Вайнера в районе улиц Первомайской – Тургенева к 2023 году. Но позже реализацию проекта отложили на неопределенный срок. В данный момент на проект не заложены средства в бюджет.