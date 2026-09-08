В свердловском кабмине создали штаб по проблемам с подключением к электросетям

Денис Паслер подтвердил наличие проблем с подключением к электрическим сетям «Россетей» в Свердловской области. Отвечая на вопрос «Ъ-Урал» он заявил, что в правительстве действует постоянный штаб, который занимается сложностями с подключением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В апреле застройщики Свердловской области обратились в ФАС с жалобой на энергетическую компанию «Россети», в мае девелоперы написали обращения еще и в Госдуму и Совет Федерации. Они заявили, что за год стоимость подключения выросла в три раза, при этом энергетическая компания затягивает сроки подключения. В пресс-службе «Россетей» пояснили, что стоимость подключения обусловлена необходимостью строительства новых базовых станций в активно застраиваемых районах.

«Есть жалобы, как от строителей, так и от промышленности, бизнеса на сложность подключения и на дороговизну»,— подтвердил господин Паслер. По его словам, 5-7 конкретных случаев, на которые поступили жалобы, обсуждали с руководством «Россетей». «Должен сказать, что все проекты после встречи мы решили, все проблемы развязали. Но не должно работать так, что губернатор решал сам все вопросы, связанные с подключением»,— сказал глава региона.

Он объяснил, что в постоянно действующую в правительстве группу могут обращаться представители бизнеса, в том числе промышленных и логистических компаний, за помощью с решением сложностей, которые возникают с присоединением к электрическим сетям. «Есть особенные случаи, там где кто-то "химичит" у энергетиков, но есть и объективные причины, когда подстанция больше не может выдавать электроэнергию»,— сказал глава региона.

Он дополнил, что в Академическом районе Екатеринбурга проблемы возникают из-за активного строительства жилья и большого объема подключений, из-за чего существующие станции оказались «заперты». «Мы проговорили решение о том, чтобы посмотреть весь прогноз застройки и разделить ее между всеми, чтобы плата была распределенной, а не легла на кого-то одного»,— объяснил Денис Паслер. Он напомнил, что решением может быть и участие в инвестиционной программе «Россетей». Губернатор выразил надежду, что «внимание со стороны региона дисциплинирует энергокомпании», отметив, что «Россети» идут на диалог и сами заинтересованы в получении дохода от подключений.

Анна Капустина, Василий Алексеев