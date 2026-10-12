В Иране пригрозили уничтожить цифровую инфраструктуру США на Ближнем Востоке
12.10.2026, 04:25
Иранские вооруженные силы уничтожат американские объекты цифровой инфраструктуры на Ближнем Востоке в случае возобновления боевых действий США. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в разговоре с Press TV.
По словам господина Резаи, под угрозой удара могут оказаться технологические активы США в регионе стоимостью более $2 трлн, включая дата-центры, объекты искусственного интеллекта и сетевые кабели.
Секретарь подчеркнул, что Иран намеренно сдерживал часть своего военного потенциала в предыдущих конфликтах, но теперь полностью готов продемонстрировать свои возможности.
9 октября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что вооруженные силы США разрабатывают планы по возобновлению боевых действий против Ирана. По их данным, американские чиновники по нацбезопасности заинтересованы в проведении короткой кампании, которая по планам должна продлиться около трех дней.