В Иране пригрозили уничтожить цифровую инфраструктуру США на Ближнем Востоке

9 октября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что вооруженные силы США разрабатывают планы по возобновлению боевых действий против Ирана. По их данным, американские чиновники по нацбезопасности заинтересованы в проведении короткой кампании, которая по планам должна продлиться около трех дней.