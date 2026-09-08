Паслер заявил, что поставки бензина в регион увеличены, ситуация стабилизируется

Объем поставок бензина в Свердловскую область увеличен, дополнительные партии топлива уже поступают на автозаправочные станции. Об этом 8 сентября сообщил губернатор Денис Паслер на пресс-конференции. По его словам, в первую очередь дополнительные объемы получают заправки сети «Лукойл». Суточные поставки бензина от компании в регион выросли со 138 до 400 тонн и могут вырасти еще больше. Также увеличила объемы реализации «Газпромнефть» — на 40–50% по сравнению с прошлым годом. Компания также замещает инфраструктуру закрытых АЗС других сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Мы живем в одной стране, и всем понятно, что происходят попытки дестабилизировать ситуацию по различным направлениям. Об этом недавно говорил Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Нефтеперерабатывающие заводы, которые были затронуты, восстанавливаются и выходят на запланированные объемы производства. От этого зависит стабильность поставок во все регионы»,– заявил господин Паслер, добавив, что дважды сам стоял в очереди на заправке и «ничего страшного в этом не было».

Он отметил, что ситуация с поставками топлива находится на ежедневном контроле. По его словам, дизельного топлива в регионе достаточно, а бензин поступает ритмично.

«Количество топлива на сегодняшний день продается в регионе больше. Тем не менее, очереди сохраняются а эту неделю. Мы должны за эту неделю дозавезти оставшиеся объемы, о которых у меня есть договоренность с нефтеперерабатывающими заводами для того, чтобы ситуацию окончательно стабилизировать. Она точно стала чуть получше»,— добавил губернатор.

Напомним, в конце августа Денис Паслер обсудил с федеральным центром ситуацию с обеспечением региона топливом. Он предложил увеличить объем поставок бензина. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поддержал это предложение. По данным Свердловскстата, бензин АИ-95 в Свердловской области по данным на 31 августа вырос до 74,13 руб. за литр.

Василий Алексеев, Мария Игнатова