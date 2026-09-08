Губернатор Свердловской области заявил о росте интереса уральцев к Ельцин-центру

Посещаемость Ельцин-центра в Екатеринбурге «растет из года в год», рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер в ходе пресс-конференции. По словам главы региона, жители Среднего Урала испытывают потребность в площадке и интерес к ней, а сама организация способна удовлетворить актуальные запросы посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Елена Ельцова / Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Елена Ельцова / Коммерсантъ

«Как работал, так и будет работать. Если будут замечания по повестке, будем форматировать значит»,— заверил господин Паслер.

Ельцин-центр — центр исторического наследия первого российского президента Бориса Ельцина. Он был открыт 25 ноября 2015 года по ФЗ №68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» как научно-исследовательский центр для проведения научных и обучающих конференций. На церемонии открытия присутствовал президент Владимир Путин. На строительство потратили более 7 млрд руб. Его площадь составляет 88 тыс. кв. м, из них музей с прилегающими помещениями занимает 22 тыс. кв. м. В нем также расположены библиотека, книжный магазин, образовательный и детский центры, выставочные залы, конференц-зал с функцией кинотеатра.

Музей, некоторые выставки и спикеры, выступающие на площадке, регулярно подвергаются критике за «либеральность», площадку также требовали признать иноагентом. Полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО), бывший командир батальона «Спарта» Артем Жога объявил об изменении повестки Ельцин-центра после проведения в нем в июне 2025 года форума «Патриоты Урала» по поддержке участников специальной военной операции (СВО).

В том же году, в ноябре, Ельцин-центр отпраздновал свое десятилетие. Денис Паслер в ходе поздравительной речи отметил, что принципами организации являются «открытость, демократичность, дискуссионность, возможность высказывания самых полярных и противоречивых точек зрения». К поздравлению коллектива Ельцин-центра тогда присоединился и Владимир Путин.

Подробнее о том, как в Екатеринбурге отпраздновали 10-летие Ельцин-центра — в фоторепортаже «Ъ-Урал».

Василий Алексеев