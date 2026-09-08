Паслер прокомментировал проблемы «Водоканала» и отключения воды в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о необходимости модернизации системы водоснабжения Екатеринбурга. По его словам, региону также предстоит определить источники финансирования обновления инфраструктуры «Водоканала». На пресс-конференции губернатор отметил, что этим летом из-за аномального количества осадков значительно ухудшились показатели исходной воды. Это создало дополнительную нагрузку на систему водоподготовки. На несколько дней большая часть Екатеринбурга осталась без воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Мы с вами не могли не заметить, что качество воды, поступающее в регион, значительно ухудшилось по показателям из-за обильных дождей. Вода, приходившая на забор водоканала, была по показателям в несколько раз хуже, чем среднегодовые значения»,— сказал губернатор.

Он отметил, что перед специалистами «Водоканала» стоял выбор: либо сохранять объем подачи воды при более низких показателях качества, либо увеличить продолжительность и качество очистки, что привело бы к снижению объемов. В «Водоканале» выбрали второй вариант, сделав приоритетом качество воды.

Он также заявил, что намерен отдельно заняться вопросом привлечения ресурсов на модернизацию системы. «Мы должны понимать, что любой ресурс — он же отталкивается от сущности. Их два, по большому счету: первый источник может быть — это бюджетные ресурсы, и второй источник — то, соответственно, за что мы с вами платим, поэтому в этой части нам предстоит с "Водоканалом" пообщаться, определить инвестиционные программы»,— сказал Денис Паслер

Кроме того, после сложной паводковой ситуации системе водоснабжения Екатеринбурга потребуется адаптация к новым нагрузкам. В частности, необходимо совершенствовать технологии очистки воды и принимать дополнительные меры для ее подготовки.

Как писал ранее «Ъ-Урал», большая часть водоводов и водопроводных сетей Екатеринбурга имеет износ от 70 до 100%.