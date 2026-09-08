Паслер прокомментировал проблемы «Водоканала» и отключения воды в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил о необходимости модернизации системы водоснабжения Екатеринбурга. По его словам, региону также предстоит определить источники финансирования обновления инфраструктуры «Водоканала». На пресс-конференции губернатор отметил, что этим летом из-за аномального количества осадков значительно ухудшились показатели исходной воды. Это создало дополнительную нагрузку на систему водоподготовки. На несколько дней большая часть Екатеринбурга осталась без воды.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
«Мы с вами не могли не заметить, что качество воды, поступающее в регион, значительно ухудшилось по показателям из-за обильных дождей. Вода, приходившая на забор водоканала, была по показателям в несколько раз хуже, чем среднегодовые значения»,— сказал губернатор.
Он отметил, что перед специалистами «Водоканала» стоял выбор: либо сохранять объем подачи воды при более низких показателях качества, либо увеличить продолжительность и качество очистки, что привело бы к снижению объемов. В «Водоканале» выбрали второй вариант, сделав приоритетом качество воды.
Он также заявил, что намерен отдельно заняться вопросом привлечения ресурсов на модернизацию системы. «Мы должны понимать, что любой ресурс — он же отталкивается от сущности. Их два, по большому счету: первый источник может быть — это бюджетные ресурсы, и второй источник — то, соответственно, за что мы с вами платим, поэтому в этой части нам предстоит с "Водоканалом" пообщаться, определить инвестиционные программы»,— сказал Денис Паслер
Кроме того, после сложной паводковой ситуации системе водоснабжения Екатеринбурга потребуется адаптация к новым нагрузкам. В частности, необходимо совершенствовать технологии очистки воды и принимать дополнительные меры для ее подготовки.
Как писал ранее «Ъ-Урал», большая часть водоводов и водопроводных сетей Екатеринбурга имеет износ от 70 до 100%.