Усадьбу Харитоновых-Расторгуевых передадут в собственность Свердловской области

В Екатеринбурге усадьба Харитоновых-Расторгуевых (Дворец творчества) будет передана в собственность Свердловской области — благодаря этому в ней смогут провести ремонт, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. После этого туда смогут вернуться детские кружки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По словам главы области, власти не могли вкладывать средства в этот объект, так как он не принадлежал ни городу, ни региону. За решение о его передаче в собственность области Денис Паслер поблагодарил председателя правительства Татьяну Голикову и министра культуры РФ Ольгу Любимову. «Теперь после получения необходимых документов регион, как собственник, сможет поэтапно реставрировать здания комплекса. Подчеркну, что по мере обновления дети, которые занимались в кружках и студиях, смогут возвращаться в родные стены. Объем работы предстоит огромный, но главный шаг вперед мы сделали»,— сообщил он.

Усадьбу Харитоновых-Расторгуевых власти Екатеринбурга решили закрыть в прошлом году для посещения детьми из-за аварийного состояния — по словам мэра Алексея Орлова, состояние объекта создавало угрозу безопасности его посетителям. Депутаты и родители детей выступали за сохранение кружков на прежнем месте. Кружки должны были покинуть усадьбу до 20 июля, а Дворец творчества расторг договор аренды помещения из-за отсутствия возможности провести там ремонт. После этого кружки переехали в школы в разных районах Екатеринбурга.

В Екатеринбурге также планируется создать Главный парк, в состав которого войдут парк стадиона «Динамо» с Харитоновским садом. Заниматься реализацией проекта будет компания Prinzip: как отметил ее глава Геннадий Черных, Харитоновский парк находится «в плачевном состоянии».

Ирина Пичурина