Паслер заявил, что строительство нового зала филармонии пока не планируется

Строительство нового зала Свердловской государственной академической филармонии в ближайшее время не планируется, заявил на пресс-конференции губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, на проект не заложены средства в бюджете.

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«Ничего не поменялось с прошлого года: денег на это не было запланировано ни в 2024, ни в 2025, ни в 2026 годах. Проекта не было.... Единственное, что мне отдали — это красивая картинка. Не планируется с точки зрения официальных документов реализация. Потому что в трехлетнем бюджете не было ни проекта, ни стройки»,— заявил глава региона, отвечая на вопросы журналистов. «Дойдут, наверное, и до этого руки»,— добавил он, отметив, что сейчас в регионе занимается другими культурными объектами.

Напомним, зал планировали построить в восточной части сада Вайнера в районе улиц Первомайской – Тургенева к 2023 году. Ради этого расселили и снесли пятиэтажный дом. Но позже реализацию проекта отложили на неопределенный срок. Проект нового зала на 2,3 тыс. зрителей был создан архитектурным бюро Zaha Hadid Architects, которое после начала СВО перестало работать в России.

Василий Алексеев, Мария Игнатова