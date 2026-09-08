Власти Свердловской области не намерены строить мусоросжигающие заводы

В Свердловской области на сегодняшний день не планируют создавать мусоросжигающие заводы, заявил губернатор Денис Паслер, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, для этого нет подходящего оборудования, для потребителя это будет дорого и область не готова к данным экспериментам. Говоря о создании объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТБО), глава региона заявил, что против создания большого количества полигонов. В частности, из-за того, что вопросы об этом «активно и бурно» воспринимают и обсуждают жители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Создавать огромное количество помоек нам не нужно. Если мы будем обсуждать распределенную схему территориального размещения отходов, количество этих точек, где нужно будет формировать центры принятия мусора, их будет не один, а пять, или два, или три. Мы же видим с вами реакцию жителей, и она, в общем-то, понятна. Я думаю, что должны быть крупные комплексы, иначе, если это будет дороже в динамике затрат, которые будет нести объект, за это будет платить народ. Нам необходимо выбрать такую модель, которая минимизирует эти затраты»,— сказал Денис Паслер, добавив, что нужно учитывать долгосрочное развитие территорий — на перспективу 30–40 лет.

Также глава региона уточнил, что по проекту «Екатеринбург — Восток» (мусоросортировочный комплекс мощностью 700 тыс. т, который планировали строить в Белоярском районе) планируют принять решение до конца года.

Напомним, в регионе работают семь мусоросортировочных комплексов, на двух из них действуют участки компостирования. В Сысерти компания «Экологические системы» планировала построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. т, но от этой идеи отказались.

Василий Алексеев, Мария Игнатова