В Свердловской области соберут на 5-10% меньше овощей по итогам года

Свердловские аграрии соберут на 5-10% меньше овощей по итогам уборочной кампании 2026 года, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал губернатор Денис Паслер на пресс-конференции. Глава региона подчеркнул, что несмотря на дождливое лето, Средний Урал сохраняет седьмое место среди российских субъектов по сбору картофеля, сам регион имеет «весомую долю на карте РФ». «Урожай будет похуже, но, тем не менее, мы себя обеспечим в полном объеме»,— заверил господин Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор отметил, что дефицитную продукцию власти смогут завести через развитую инфраструктуру. «Для этого у нас есть логистические продовольственные центры»,— сказал он.

Господин Паслер заверил, что власти не будут применять к аграриям каких-либо санкций в связи со спадом показателей «с учетом сложностей и природных условий». «Уже выплатили селянам 3 млрд руб., мы снимем все дополнительные требования по увеличению объемов производства для того, чтобы объемы поддержки сохранились на том же уровне для всех предприятий, и таким образом поддержим село»,— сказал он, добавив, что всего на сельское хозяйство до конца года будет направлено около 5 млрд руб. из областного бюджета.

Аномальные дожди в Свердловской области шли с июня по июль. Синоптики отмечали, что лето 2026 года в Екатеринбурге стало вторым по количеству осадков за всю историю наблюдений: за три месяца в городе выпало 506 мм осадков, что составляет 211% от нормы. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что ситуация с погодой на Среднем Урале не имеет аналогов за последние десятилетия.

Василий Алексеев