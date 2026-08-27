Главные новости за 27 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко не признал вину по делу об организации двух покушений на убийство. Процесс начался в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону.

Строительство второй очереди комплекса по обращению с отходами «Копанской» в Краснодарском крае завершится в сентябре 2029 года. Мощность объекта по утилизации отходов после ввода составит 272 тыс. т в год и 600 тыс. т — по размещению ТКО.

На 19-м км трассы А-146 Краснодар—Верхнебаканский в Адыгее планируется построить транспортную развязку с эстакадой. Стоимость работ оценивается почти в 9 млрд руб.

Грузовой паром Lider Bordo Mavi под флагом Камеруна, принадлежащий компании из Трабзона, подвергся атаке беспилотников в Черном море. Инцидент произошел ночью 26 августа недалеко от Туапсе, судно, предположительно, атаковали три украинских БПЛА.

Пожарные локализовали возгорание на Утрише в Анапе. Сейчас выполняются работы по окарауливанию — специалисты осматривают территорию после пожара.

Организации, работающие в Крыму и Севастополе, смогут отсрочить уплату страховых взносов. Льгота станет доступна для предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, гостиниц, санаториев, детских лагерей и общепита.

Специальные комиссии обследовали все квартиры в домах Карасунского округа Краснодара, пострадавших от массированной атаки беспилотников 24 августа. Специалисты зафиксировали повреждения, составили акты и ведут сбор документов для принятия решения об оказании материальной помощи жильцам.

Санаторно-курортные организации Краснодарского края в первом полугодии 2026 года приняли более 850 тыс. человек, что на 2–3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Краснодарском крае в первом квартале 2026 года 23 медицинских работника получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Годом ранее эту меру поддержки предоставили 45 сотрудникам отрасли.

Краснодарский краевой суд приговорил к 23 годам лишения свободы обвиняемого в попытке изнасилования и убийстве 12-летней девочки в Кореновском районе. Дополнительно ему назначены три года ограничения свободы и десятилетний запрет на деятельность, связанную с работой с детьми.