Бюджет России в 2026 году получил 722 млрд рублей дивидендов
Объем дивидендов, поступивших в бюджет России в 2026 году, составил 722 млрд руб. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Минфин.
Основная часть этих доходов поступила в федеральный бюджет летом текущего года по итогам работы компаний за 2025 год. Основной объем выплат обеспечили компании финансового сектора, нефтегазовой отрасли и транспортной инфраструктуры.
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, итоговые поступления от дивидендов в 2026 году оцениваются в 807,6 млрд руб., включая дивиденды Сбербанка. В 2027 году эти доходы ожидаются на уровне 838,4 млрд руб. В 2028 году — 913,95 млрд руб. В 2029 году показатель вырастет до 985,6 млрд руб.