Бюджет России в 2026 году получил 722 млрд рублей дивидендов

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, итоговые поступления от дивидендов в 2026 году оцениваются в 807,6 млрд руб., включая дивиденды Сбербанка. В 2027 году эти доходы ожидаются на уровне 838,4 млрд руб. В 2028 году — 913,95 млрд руб. В 2029 году показатель вырастет до 985,6 млрд руб.