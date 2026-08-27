Экс-замглавы ГУ МЧС Кубани отрицает вину по делу об организации покушений
Бывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко не признал вину по делу об организации двух покушений на убийство. Процесс начался в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону, куда дело передали для исключения возможного влияния заинтересованных лиц на его рассмотрение, пишет ТАСС.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
«Вину не признаю»,— заявил Симоненко, отвечая на соответствующий вопрос судьи. Вторым обвиняемым по делу проходит бывший руководитель отдела надзорной деятельности по Северскому району Мелько Джемо. Ему вменяется подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству. Господин Джемо также вину не признал.
Ранее Четвертый кассационный суд общей юрисдикции направил дело из Краснодарского края в Ростов-на-Дону. В Генпрокуратуре указывали на обширные связи Симоненко среди высокопоставленных чиновников региона, которые, по мнению ведомства, могли поставить под сомнение объективность и беспристрастность рассмотрения дела судами Кубани.
Симоненко предъявлено обвинение по двум эпизодам покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, а также в организации приготовления к убийству по найму из корыстных побуждений в составе группы. Бывший сотрудник МЧС был задержан 31 июля 2025 года. Согласно материалам дела, в его изобличении участвовали бывшие подчиненные, потерпевшие и свидетели.
В апреле Краснодарский краевой суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств Симоненко и членов его семьи на общую сумму около 360 млн руб. В надзорном ведомстве утверждали, что во время службы в МЧС он использовал должностные полномочия для незаконного обогащения, а часть активов оформлял на родственников и доверенных лиц, чтобы скрыть свое имущественное положение.
Сергей Симоненко служил в системе МЧС с 2003 года. В 2018 году его уволили по достижении предельного возраста службы, однако он оспорил решение в суде и добился восстановления спустя четыре года. В сентябре 2022 года Симоненко возглавил отдел технического обеспечения ГУ МЧС по Краснодарскому краю, а в октябре 2023 года стал заместителем начальника главка. Незадолго до задержания в 2024 году он временно исполнял обязанности руководителя регионального управления.