Предприятия Крыма и Севастополя получат отсрочку по страховым взносам

Организации, работающие в Крыму и Севастополе, смогут отсрочить уплату страховых взносов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина. Льгота станет доступна для предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, гостиниц, санаториев, детских лагерей и общепита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По словам Михаила Мишустина, решение принято для сохранения трудовых коллективов в непростых условиях на юге страны. Отсрочка позволит предпринимателям снизить финансовую нагрузку и направить высвободившиеся средства на текущие расходы и зарплаты.

Кроме того, для снижения издержек сельхозпроизводителей на фоне сложной логистики в Азово-Черноморском бассейне правительство направит железнодорожникам свыше 9,5 млрд руб. Эти средства, по словам Михаила Мишустина, возместят расходы на транспортировку агропродукции по льготным тарифам, что должно помочь сохранить стабильность на внутреннем рынке и выполнить экспортные обязательства. Он также поручил Минсельхозу оперативно реагировать на нештатные ситуации и быть готовым оказывать помощь аграриям и регионам.

Алина Зорина