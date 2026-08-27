В Адыгее за 9 млрд рублей построят транспортную развязку с эстакадой на трассе А-146

На 19-м км трассы А-146 Краснодар—Верхнебаканский в Адыгее планируется построить транспортную развязку с эстакадой. Стоимость работ оценивается почти в 9 млрд руб., следует из конкурсной документации, размещенной в системе госзакупок. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках реконструкции трассу А-146 на участке развязки проведут по эстакаде. Подрядчику предстоит построить съезды, обновить дорожное покрытие, установить освещение, ограждения и дорожные знаки, а также нанести разметку.

Проект также предусматривает переустройство линий электропередачи и связи, строительство ливневой канализации и очистных сооружений. Кроме того, на участке установят шумозащитные экраны.

Заказчиком выступает ФКУ Упрдор «Черноморье», входящее в структуру Росавтодора. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 сентября 2026 года. Завершить весь комплекс работ планируется до 20 октября 2028 года.

Вячеслав Рыжков