В Черном море атакован турецкий грузовой паром

Грузовой паром Lider Bordo Mavi под флагом Камеруна, принадлежащий компании из Трабзона, подвергся атаке беспилотников в Черном море. Об этом сообщил турецкий портал Haber Trabzon. По его данным, инцидент произошел ночью 26 августа недалеко от Туапсе, судно, предположительно, атаковали три украинских БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Паром вышел из порта Самсун 25 августа и направлялся в Туапсе. После ударов на борту начался пожар. По предварительным данным, ранения получили пять членов экипажа. К судну были направлены спасатели и медицинские бригады.

Объем причиненного ущерба пока устанавливается. По предварительной информации, повреждены техническое оборудование и грузовой отсек судна.

Накануне, ночью 25 августа, в Черном море был атакован еще один связанный с турецкой компанией грузовой корабль. Балкер Star II под флагом Либерии после выхода из Туапсе направлялся в Турцию. По данным специализированного портала Deniz Haber, по судну ударил украинский беспилотник. Повреждения получил мостик и надстройка, при этом экипаж не пострадал.

На фоне участившихся инцидентов с коммерческими судами Турция ранее предупредила судоходные компании о повышенных рисках в Черном море. МИД страны также выразил обеспокоенность эскалацией ситуации в регионе.

Вячеслав Рыжков