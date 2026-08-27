В Черном море атакован турецкий грузовой паром
Грузовой паром Lider Bordo Mavi под флагом Камеруна, принадлежащий компании из Трабзона, подвергся атаке беспилотников в Черном море. Об этом сообщил турецкий портал Haber Trabzon. По его данным, инцидент произошел ночью 26 августа недалеко от Туапсе, судно, предположительно, атаковали три украинских БПЛА.
Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ
Паром вышел из порта Самсун 25 августа и направлялся в Туапсе. После ударов на борту начался пожар. По предварительным данным, ранения получили пять членов экипажа. К судну были направлены спасатели и медицинские бригады.
Объем причиненного ущерба пока устанавливается. По предварительной информации, повреждены техническое оборудование и грузовой отсек судна.
Накануне, ночью 25 августа, в Черном море был атакован еще один связанный с турецкой компанией грузовой корабль. Балкер Star II под флагом Либерии после выхода из Туапсе направлялся в Турцию. По данным специализированного портала Deniz Haber, по судну ударил украинский беспилотник. Повреждения получил мостик и надстройка, при этом экипаж не пострадал.
На фоне участившихся инцидентов с коммерческими судами Турция ранее предупредила судоходные компании о повышенных рисках в Черном море. МИД страны также выразил обеспокоенность эскалацией ситуации в регионе.