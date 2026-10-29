Минсельхоз оценил Севморпуть как альтернативу Черному морю для поставок зерна
Россия может рассматривать Северный морской путь как альтернативу Черному морю в поставках зерна, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Однако сейчас, по ее словам, этот вариант экономически не оправдан.
В разговоре с «Известиями» госпожа Лут отметила, что из-за ограничений в Черном море объем поставок зерна в Египет сократился. Однако министр заверила, что Россия готова обеспечить Египет зерном в любых необходимых объемах.
«Сегодня на встрече мы готовы подтвердить, что любые объемы, которые нужны для обеспечения продовольственной безопасности Египта, Россия обеспечит»,— сказала она.
В качестве альтернативы Москва также рассматривает перевозки через Балтийское море. Оксана Лут отметила, что для такого маршрута египетским партнерам придется изменить логистику.