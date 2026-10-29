Эрдоган заявил Трампу о готовности поддержать усилия по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность поддержать усилия США по возобновлению переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство Anadolu по итогам его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
По информации Управления связям при президенте Турции, политики обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные события. Кроме конфликта на Украине, они также обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Йемене.
Турция уже выступала посредником при переговорах России и Украины. Летом 2025 года в Стамбуле прошли переговоры делегаций двух стран. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял о готовности снова предоставить площадку для переговоров. В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к возобновлению переговоров при посредничестве Турции, однако быстрых перспектив для этого нет.