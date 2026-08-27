В пострадавших от атаки БПЛА домах Краснодара завершен поквартирный обход

Специальные комиссии обследовали все квартиры в домах Карасунского округа Краснодара, пострадавших от массированной атаки беспилотников 24 августа. Специалисты зафиксировали повреждения, составили акты и ведут сбор документов для принятия решения об оказании материальной помощи жильцам. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ

Выполнены замеры окон для их дальнейшего восстановления, проемы на период изготовления новых стеклопакетов затянуты пленкой. В наиболее пострадавших квартирах устанавливают входные двери. Полностью восстановлены водоснабжение и электроснабжение, частично подан газ — для этого установлен отсекающий кран на вводном газопроводе, ведутся подготовительные работы по замене наружного газопровода.

В администрации отмечают, что восстановление домов находится на контроле главы города Евгения Наумова, который встречался с жильцами ночью 24 августа после атаки беспилотников. В Карасунском и Прикубанском округах продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Алина Зорина