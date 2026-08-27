Пожар на Утрише в Анапе локализован

Пожарные локализовали возгорание на Утрише в Анапе. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой

По ее словам, благодаря привлечению вертолета Ми-6 и самолета-амфибии Бе-200, а также работе спасателей к 14:00 27 августа площадь очагового тления сократили с 1 га до 0,3 га. Около 14:24 по московскому времени пожар был локализован.

Светлана Маслова отметила, что сейчас выполняются работы по окарауливанию — специалисты осматривают территорию после пожара, дополнительно проливают отдельные участки для недопущения повторного возгорания.

Ранее сообщалось, что в ликвидации огня участвуют порядка 120 человек и 17 единиц техники. Пожар в заповеднике, расположенном между Анапой и Новороссийском, начался 25 августа. По данным регионального управления МЧС, первоначально площадь возгорания составляла около 0,5 га. Позднее огонь распространился до 70 га, в том числе на территории горельника. Горели сухая трава, кустарники, деревья и валежник. Тушение осложнял сильный ветер.

Алина Зорина