Хуситы заявили о гибели 14 человек при ударе Саудовской Аравии
Министр здравоохранения йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Анис аль-Асбахи сообщил об ударе возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по рынку на севере Йемена. Его слова приводит Assosiated Press.
По данным главы Минздрава, погибли 14 человек, включая троих детей и двух женщин. Еще 15 человек пострадали. Удары пришлись по центральному рынку вблизи автозаправочной станции в Аль-Хазме, административном центре провинции Аль-Джауф.