Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №201

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Мир

Хуситы заявили о гибели 14 человек при ударе Саудовской Аравии

Министр здравоохранения йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) Анис аль-Асбахи сообщил об ударе возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по рынку на севере Йемена. Его слова приводит Assosiated Press.
По данным главы Минздрава, погибли 14 человек, включая троих детей и двух женщин. Еще 15 человек пострадали. Удары пришлись по центральному рынку вблизи автозаправочной станции в Аль-Хазме, административном центре провинции Аль-Джауф.