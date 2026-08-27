Санатории Кубани нарастили турпоток до 3% за год

Санаторно-курортные организации Краснодарского края в первом полугодии 2026 года приняли более 850 тыс. человек, что на 2–3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Сейчас в крае работают 204 санаторно-курортные организации общей вместимостью 116 тыс. мест. Ежегодно здравницы Кубани принимают более 1,5 млн отдыхающих по санаторно-курортным путевкам. В 2025 году учреждения приняли более 1,6 млн человек.

При этом рост посещаемости не сопровождался увеличением доходов. По данным Росстата, санатории края заработали = в первом полугодии 21,9 млрд руб. против 22,2 млрд руб. годом ранее. Снижение составило 1,5%.

Для сравнения, доходы санаторно-курортных организаций Южного федерального округа выросли на 2,7%, до 30,2 млрд руб., а российских здравниц — на 13%, до 116,2 млрд руб.

Ранее сообщалось, что с начала летней оздоровительной кампании в Краснодарском крае отдых и лечение прошли более 160 тыс. детей, в том числе из других регионов России. До конца лета регион планирует принять еще около 200 тыс. несовершеннолетних. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Для этого власти взаимодействуют с правоохранительными органами. Также для детей организованы образовательные и творческие программы, экскурсии, лекции и мастер-классы.

Анна Гречко