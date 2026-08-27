В Краснодаре на 23 года осудили обвиняемого в убийстве 12-летней девочки

Краснодарский краевой суд приговорил к 23 годам лишения свободы обвиняемого в попытке изнасилования и убийстве 12-летней девочки в Кореновском районе. Дополнительно ему назначены три года ограничения свободы и десятилетний запрет на деятельность, связанную с работой с детьми. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как установил суд, вечером 1 сентября 2024 года фигурант находился в хуторе Бураковском, где заметил ехавшую на велосипеде девочку. Обвиняемый схватил ребенка и увел к берегу реки, где попытался совершить изнасилование. Девочке удалось вырваться и убежать, однако обвиняемый догнал ее, сорвал с нее рубашку и затянул ее вокруг шеи, в результате чего ребенок погиб.

После убийства фигурант сбросил тело девочки, ее велосипед и личные вещи в реку. Затем он забрал найденные на месте нападения телефон и наушники, которые потерпевшая обронила во время борьбы, и скрылся.

Судебные заседания по делу проходили в закрытом режиме. Фигурант признан виновным в покушении на изнасилование, краже и убийстве.

Вячеслав Рыжков