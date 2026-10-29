Ушаков подтвердил обсуждение с США снятия санкций с РФПИ
Помощник президента РФ Кирилл Ушаков подтвердил обсуждение возможности снять санкции с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). РФПИ и его глава Кирилл Дмитриев попали под санкции США в феврале 2022 года по решению администрации Джо Байдена.
«Он (разговор. — “Ъ”) уже какое-то время ведется, каков будет результат — я не знаю. Дмитриев активно контактирует, в частности, и поэтому вопрос возник и обсуждается»,— сказал господин Ушаков (цитата по ТАСС).
Ранее об обсуждении этого вопроса писала The New York Times. По словам источника газеты, российская сторона настаивала на этом шаге для продвижения переговоров по поставкам дизельного топлива в США. Как отметила NYT, снятие санкций преподносится как шаг в целях «улучшения американо-российских отношений и содействия прекращению войны».