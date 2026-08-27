Второй этап КПО «Копанской» на Кубани введут в эксплуатацию в 2029 году

Строительство второй очереди комплекса по обращению с отходами «Копанской» в Краснодарском крае завершится в сентябре 2029 года. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на ППК «Российский экологический оператор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мощность объекта по утилизации отходов после ввода составит 272 тыс. т в год и 600 тыс. т — по размещению ТКО.

Изначально власти региона называли сроком ввода декабрь 2028 года. Реконструкция комплекса в хуторе Копанском началась в 2022 году.

Известно, что для второго этапа строительства в феврале 2026 года 10 га земель у хутора были переведены из сельхозназначения в категорию промышленных земель. После завершения работ комплекс сможет обрабатывать около 25–26% всех отходов региона, направляя на утилизацию до 55% от общего объема. Отмечается, что участок по обработке ТКО на территории Копанского хутора дорожной картой не предусмотрен.

Алина Зорина