На Кубани медикам выделили 23 земельных участка с начала 2026 года

В Краснодарском крае в первом квартале 2026 года 23 медицинских работника получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Годом ранее эту меру поддержки предоставили 45 сотрудникам отрасли, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для привлечения и удержания медицинских кадров в крае действует комплекс мер поддержки. Врачи государственных медучреждений могут получить 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке. В 2025 году такую выплату получили 35 врачей, а в 2026 году заявки на участие в программе подали уже 50 человек.

Медработникам также компенсируют расходы на наем жилья. В 2025 году выплату получили более 1,4 тыс. сотрудников, за первый квартал 2026 года — более 1,1 тыс.

Обеспечение жильем входит в комплекс мер поддержки медицинских кадров в Краснодарском крае. В регионе также действуют выплаты на первоначальный взнос по ипотеке, компенсации аренды, программы предоставления земельных участков и меры поддержки специалистов, переезжающих в малые города и сельские территории.

В частности, для привлечения врачей в муниципалитеты действует программа «Земский доктор». Инициатива предусматривает единовременные выплаты при переезде и трудоустройстве.

Всего для врачей в Краснодарском крае действуют федеральные и региональные меры поддержки, включая единовременные выплаты до 1,5 млн руб. по программе «Земский доктор», социальную выплату 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке, предоставление служебного жилья, компенсацию за аренду квартир и земельные участки.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае медицинским работникам предоставили более 360 служебных квартир. В 2026 году планируют приобрести еще 15 квартир для сотрудников государственных учреждений здравоохранения. Служебное жилье предоставляется медикам, у которых нет собственного жилья в непосредственной близости от места работы. Пользоваться квартирой они могут в течение срока действия трудового договора с медицинской организацией.

Анна Гречко