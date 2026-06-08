Новые курорты, технопарки и заводы

В Санкт-Петербурге завершился 29-й Петербургский международный экономический форум. Какие сделки заключили на ПМЭФ-2026 Краснодарский край и Республика Крым — в подборке «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сделки на миллиарды

Группа компаний «Точно» инвестирует свыше 7,5 млрд руб. в реализацию проекта федерального курорта «Собер-Баш курорт» в Северском районе Кубани. Инвестор построит в станице Азовской всесезонный курорт площадью 208 га. В состав проекта войдут гостинично-термальный комплекс, включая пятизвездочный отель, винодельня и сидрерия.

ООО «Газпром энергохолдинг» построит теплоэлектростанцию в Динском районе Краснодарского края. Мощность теплоэлектростанции составит 470 МВт. Работы планируют выполнить с 2026 по 2030 годы. Гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров отметил, что проект направлен на покрытие прогнозируемого дефицита мощности в Объединенной энергетической системе Юга.

В промпредприятия Краснодарского края дополнительно вложат 14 млрд руб. В частности, компания «Л-Пак» намерена построить в Тихорецке производство упаковки и гофрокартона. Объем вложений оценивается в 9,3 млрд руб. В Тимашевском районе предприятие «Эйрена» расширит выпуск изделий из нержавеющей стали, модернизировав производственные мощности и повысив уровень автоматизации. Объем инвестиций — 250 млн руб. В Абинском районе построят производство двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Объем инвестиций — около 750 млн руб.

В Северском районе создадут индустриальный парк «Афипский». Для размещения заводов резидентов отведено 7,9 га. Капиталовложения в этот проект превысят 1 млрд руб. Компания «Территория высоких технологий» построит промышленный парк. Он ориентирован на поддержку IT-организаций для промышленности, а также научно-технических и инновационных предприятий. Компания планирует вложить в строительство парка более 1,2 млрд руб.

Прошедший форум сал рекордным для Краснодара. Инвестпортфель столицы Кубани пополнился 11 соглашениями и протоколами о намерениях на общую сумму свыше 61 млрд руб. Как сообщил глава города Евгений Наумов, пять проектов – это будущие производства, в том числе в сферах строительства, пищепрома, высоких технологий и фармацевтики. Еще три проекта реализуют в логистической отрасли, два — в общественно-деловой сфере и один — в туризме. Некоторые соглашения направлены на создание импортозамещающих производств.

Группа компаний «Инсити» построит в Краснодаре торговый центр в станице Елизаветинской и два логистических комплекса (на ул. Уральской и в хуторе Ленина) на сумму более 9 млрд руб.

В Западном округе Краснодара к 2030 году появится новая гостиница на 150 номеров. Объем вложений в проект — 700 млн руб.

Компания «Южная высота» вложит в создание логистического центра в Краснодаре 189 млн руб. Комплекс будет приспособлен для размещения длинномерных грузов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Элемент-фасады начнут производить в Краснодаре. Соглашение об этом подписали вице-губернатор Кубани Александр Руппель, мэр города Евгений Наумов и директор ООО «Структура» Юлия Джасте. Объем инвестиций - 2 млрд руб.

Новороссийск на ПМЭФ заключил 14 соглашений на 130 млрд руб. В частности, проекты реализуют в сферах логистики и портовой инфраструктуры, агропромышленном комплексе, креативной экономики, промышленности и энергетике.

В Краснодаре откроют новое производство лекарств и БАДов. Соответствующие договоренности достигнуты с компанией «Апрель». Объем инвестиций — примерно 39 млрд руб. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году.

ООО «Маленький Принц» вложит в реконструкцию пансионата в Лазаревском районе Сочи более 4 млрд руб.

До 2029 года в Сочи построят трехуровневый ресторан за 1 млрд руб. Инвестор - компания «Теона».

ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» откроет в Сочи центр с физкультурно-оздоровительным комплексом для отдыха и реабилитации. Объем инвестиций — 6,5 млрд руб. Срок реализации — до конца 2029 года. 5,7 млрд руб. потребуется для строительства гостиничного комплекса в поселке Кудепста. Инвестор — ООО «Комета». Срок реализации — до конца 2033 года.

Девелоперская компания SkyGroup Development объявила о заключении соглашений, совокупный объем инвестиций по которым превысил 143 млрд руб. Инвестор планирует строительство по всему полуострову гостиничных, санаторно-курортных и туристических объектов общим номерным фондом более 15 тыс. единиц. В частности, объем вложений в самый крупный проект — туристско-развлекательный комплекс «Крым Наш Парк» — превысит 120 млрд руб.

Крым подписал три меморандума на 78,95 млрд руб. Так, Совет министров Республики Крым и ООО «СЗ «Форум-Чайка» (ГК СДК) заключили соглашение о создании многоформатного рекреационного комплекса в Коктебеле у подножия Карадага. Там появится круглогодичный курорт с гостиницами, виллами, таунхаусами. В Трудовском сельском поселении Симферопольского района появится городской округ «Акрополис». Будет построено более 1 млн кв. м жилья для 36 тыс. человек, а также паркинги на 30 тыс. машиномест.

В Симферополе создадут городской округ «Просторы», где расположат три школы, семь детских садов (три уже построены), поликлиника, ледовый дворец, суд, прокуратура. Также построят новую транспортную развязку с выездом на трассу «Таврида».

Возглавляя рейтинги

Краснодарский край впервые занял четвертое место в национальном рейтинге инвестиционного климата регионов России. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в последние годы структура инвестиционного портфеля региона трансформировалась. Если ранее основную долю занимали проекты в строительстве и топливно-энергетическом комплексе, то сегодня акцент сместился на промышленность, санаторно-курортную отрасль и IT-сектор.

При подведении итогов комплексного регионального инвестиционного рейтинга в области возобновляемой энергетики за 2025 год Краснодарский край стал победителем в номинации «Лидер розничного рынка». По данным администрации региона, с 2018 по 2025 год построены объекты солнечной генерации в Лабинском, Северском, Крыловском районах и Краснодаре мощностью 91,5 МВт. Ежегодно они дают более 220 млн кВт электроэнергии. Эти проекты привлекли в край свыше 10 млрд руб. частных инвестиций.

Также Краснодарский край занял пятое место в федеральном рейтинге по уровню развития газомоторного топлива (ГМТ) в 2025 году и победил в номинации «Надежный партнер».

Маргарита Синкевич