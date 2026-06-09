Спрос на рефинансирование кредитов в Адыгее взлетел в 16 раз

Адыгейское отделение Сбербанка зафиксировало взрывной рост интереса к программам рефинансирования: в январе-апреле 2026 года жители республики заключили в 15,7 раза больше договоров, чем годом ранее. Общая сумма перекредитованных обязательств увеличилась в 18 раз, подсчитал аналитики Сбера.

Фото: ГигаЧат от Сбера

Асхад Дышеков, Управляющий Адыгейским отделением Сбербанка

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«Мы наблюдаем высокую динамику на рынке рефинансирования Республики Адыгея. За первые четыре месяца 2026 года количество оформленных договоров выросло до 1002 договоров, годом ранее их было 64. Еще более впечатляющая ситуация по сумме рефинансирования: прирост объемы выросли почти в 18 раз — с 21,3 миллиона рублей до 380,4 миллиона рублей», – прокомментировал Асхад Дышеков, Управляющий Адыгейским отделением Сбербанка.

Эксперты призывают заемщиков внимательно рассчитывать финансовую нагрузку, подбирать оптимальный для семейного бюджета ежемесячный платеж и срок кредита.