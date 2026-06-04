В Краснодаре откроют новое производство лекарств и БАДов

На Петербургском международном экономическом форуме Краснодарский край заключил ряд соглашений в промышленной сфере. Среди них создание в Краснодаре крупного производства лекарств и биологически активных добавок. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Одним из проектов станет создание в Краснодаре крупного производства лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Соответствующие договоренности достигнуты с компанией «Апрель». Объем инвестиций в проект оценивается примерно в 39 млрд руб. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году, его проектная мощность составит до 20 млрд единиц продукции ежегодно. Ожидается, что реализация проекта позволит создать около 1,3 тыс. рабочих мест.

По словам губернатора, аптечная сеть «Апрель», основанная в Краснодарском крае более 25 лет назад, занимает лидирующие позиции на российском рынке и сохраняет планы по развитию производственных мощностей на территории региона.

Еще одно соглашение касается строительства завода по выпуску гофрокартона в Кореновском районе. Проект обсуждался с инвестором на протяжении последних двух лет, а на форуме стороны официально закрепили намерения по его реализации.

Объем инвестиций в создание предприятия составит около 3 млрд руб. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2031 год. По оценке краевых властей, после выхода на проектную мощность предприятие сможет обеспечивать до 35% потребности Краснодарского края в упаковочной продукции. Основными потребителями продукции станут предприятия агропромышленного комплекса, промышленности и розничной торговли.

Вячеслав Рыжков