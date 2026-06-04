Кубань заняла пятое место в рейтинге регионов по рынку газомоторного топлива

Краснодарский край занял пятое место в федеральном рейтинге по уровню развития газомоторного топлива (ГМТ) в 2025 году. Исследование представили на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В тройку лидеров рейтинга вошли Ростовская область, Санкт-Петербург и Кемеровская область. Четвертую строчку заняла Свердловская область. Рейтинг формируется в шестой раз и в этом году охватил 77 регионов. При оценке регионов использовались такие показатели, как региональная поддержка рынка, общий объем потребления ГМТ, развитость газозаправочной инфраструктуры, эффективность использования инфраструктуры и динамика потребления, экологический эффект.

По итогам рейтинга Краснодарский край одержал победу в номинации «Надежный партнер». Как сообщает пресс-служба администрации региона, награду получил вице-губернатор Кубани Евгений Пергун. Он отметил, что развитие системы газозаправочных станций — одно из приоритетных направлений для Краснодарского края. В регионе действуют 42 газозаправочные станции, еще две откроют до конца 2026 года.

«Переход на такое чистое топливо экономически выгоден и экологически оправдан. Газомоторное топливо особенно востребовано для заправки общественного транспорта и такси»,— сказал Евгений Пергун.

По словам вице-губернатора, объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в 2025 году достигло 77,5 млн кубометров. Для заправки машин использовали 45 т сжиженного природного газа, для котельных — 370 т. На природный газ перевели около 130 единиц техники. В станице Павловской открыли криогенную автозаправочную станцию и комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа с блоком заправки.

Маргарита Синкевич