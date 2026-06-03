Группа компаний ИНСИТИ построит в Краснодаре торговый центр и два логистических комплекса на сумму более 9 млрд рублей

Трехсторонние соглашения на площадке ПМЭФ-2026 подписали заместитель Губернатора Краснодарского края Александр Руппель, глава Краснодара Евгений Наумов и учредитель ГК ИНСИТИ Роман Саркисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставленно пресс-службой СЗ ИНСИТИ Фото: предоставленно пресс-службой СЗ ИНСИТИ

В рамках соглашения девелопер построит торговый центр в станице Елизаветинская и два складских комплекса на ул. Уральской и в х. Ленина.

— Развитие логистической инфраструктуры — одно из приоритетных направлений для экономики региона с учетом его географического положения. Стратегия развития Краснодарского края до 2030 года предусматривает создание в регионе Экспортно-импортного хаба, который состоит из сети морских портов, аэропортов и промышленно-логистических центров. Сейчас на Кубани действуют около 30 распределительных центров, которые обслуживают тысячи магазинов по всему региону. Причем темп строительства складской недвижимости в регионе не замедляется: сейчас в этой сфере инвесторы реализуют 12 проектов с общим объемом вложений порядка 24,5 млрд рублей. Новые мощности в Краснодаре позволят оптимизировать цепочки поставок, поддержать локальных производителей и повысить конкурентоспособность кубанской продукции на общероссийском рынке,— отметил в ходе подписания Александр Руппель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставленно пресс-службой СЗ ИНСИТИ Фото: предоставленно пресс-службой СЗ ИНСИТИ

Логистический парк появится на улице Уральской на земельном участке площадью 3,9 га. Общий объём инвестиций в строительство составит 969,4 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 100 новых рабочих мест. Завершить возведение складского комплекса планируют в конце 2027 года.

В строительство складского комплекса в х. Ленина вложат 7,3 млрд рублей. Он разместится на площади 21,3 га. Реализация проекта позволит создать 728 рабочих мест. Завершить строительные работы планируют в конце 2028 года.

В станице Елизаветинская ГК ИНСИТИ построит торговый центр. Объём инвестиций составит более 1 млрд рублей, реализация проекта позволит создать 110 рабочих мест. Завершить строительство объекта планируют в 2030 году.

Глава Краснодара Евгений Наумов подчеркнул, что столица Кубани продолжает укреплять свои позиции как логистический центр Юга России, привлекая инвестиции и создавая новые рабочие места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставленно пресс-службой СЗ ИНСИТИ Фото: предоставленно пресс-службой СЗ ИНСИТИ

— Наш город находится на пересечении значимых транспортных коридоров, обеспечивает связь с Азово-Черноморским бассейном и главным южным портом страны — Новороссийском. Инвестиционные возможности столицы Кубани без преувеличения уникальны и обширны. И сегодня на Петербургском экономическом форуме мы подписали трёхсторонние соглашения с администрацией Краснодарского края и ГК ИНСИТИ для дальнейшего совместного развития логистической отрасли. Отмечу, что группа компаний знакома нам не первый год, она зарекомендовала себя как надежный партнер, пользующийся доверием со стороны властей и жителей Краснодара. Вместе мы уже развиваем инфраструктуру, строим социальные объекты. А теперь окажем поддержку в создании на территории города складского комплекса, логистического парка и комплекса бытового обслуживания с торговыми помещениями,— подчеркнул Евгений Наумов.

Учредитель ГК ИНСИТИ Роман Саркисов подчеркнул важность соглашения для развития инфраструктуры Краснодара.

—Для нас важно не просто возводить здания, а создавать пространства, которые будут служить городу и его развитию долгие годы. Совместно с властями города и края мы сможем реализовать эти проекты и внести очередной вклад в будущее нашего региона и страны,— прокомментировал Роман Саркисов.