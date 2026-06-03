Производство элемент-фасадов за 2 млрд рублей появится в Краснодаре

На ПМЭФ-2026 подписано соглашение о строительстве в Краснодаре производства элемент-фасадов: инвестиции превысят 2 млрд руб., будет создано 150 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Соглашение подписали вице-губернатор Кубани Александр Руппель, мэр города Евгений Наумов и директор ООО «Структура» Юлия Джасте.

Инвестор намерен организовать выпуск модульных фасадных конструкций высокой заводской готовности. Компания будет производить широкий ассортимент изделий из алюминиевого профиля.

На предприятии планируют изготавливать как типовые фасады, так и решения повышенной архитектурной сложности с нестандартной геометрией. Производственная мощность с 2028 по 2035 годы составит более 260 тыс. приведенных кв. м.

Со стороны администрации Кубани предусмотрены меры поддержки для импортозамещающих предприятий: финансирование до 30% затрат на создание и займы краевого Фонда развития промышленности по ставке 0,1%. Как отметил Александр Руппель, благодаря таким мерам за четыре года удалось запустить 25 новых производств. Сейчас в высокой степени реализации находятся еще 20 импортозамещающих проектов, девять из них будут введены в эксплуатацию в 2026 году.

Алина Зорина