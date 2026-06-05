В промпредприятия Кубани вложат дополнительно 14 млрд рублей

Краснодарский край планирует привлечь около 14 млрд руб. дополнительных инвестиций в промышленный сектор. Соответствующие соглашения были подписаны на ПМЭФ-2026 с участием вице-губернатора региона Александра Руппеля и представителей бизнеса, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам господина Руппеля, промышленность в последние годы стала ключевым драйвером экономики Кубани: отрасль занимает первое место в инвестиционном портфеле региона, а действующие меры поддержки и федеральные программы технологического развития усилили позиции местных производителей на внешних рынках.

Крупнейший проект заявлен в Тихорецке, где компания «Л-Пак» намерена построить производство упаковки и гофрокартона. Объем вложений оценивается в 9,3 млрд руб., планируется создание более 300 рабочих мест.

В Тимашевском районе предприятие «Эйрена» расширит выпуск изделий из нержавеющей стали, модернизировав производственные мощности и повысив уровень автоматизации. Инвестиции составят порядка 250 млн руб., будет создано около 40 рабочих мест.

В Краснодаре компания «АРТ» реализует проект научно-производственного кластера радиоэлектронной продукции стоимостью около 564 млн руб. Предприятие планирует выпуск линейки изделий для систем связи, мониторинга и безопасности, а также создание 165 рабочих мест.

В Абинском районе предусмотрено строительство производства двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Объем инвестиций составит около 750 млн руб., мощность предприятия — до 6 тыс. двигателей в год. Проект обеспечит порядка 30 рабочих мест и предусматривает дальнейшее расширение линейки беспилотных систем.

Еще один проект в Краснодаре реализует компания «Структура», которая займется выпуском фасадных модульных конструкций полного цикла. Инвестиции превысят 2 млрд руб., планируется создание 150 рабочих мест.

В Курганинском районе компания «ТОКК Металлпак» модернизирует производство жестяной продукции, включая установку линии лакировки металла и строительство склада площадью 14 тыс. кв. м. Объем вложений оценивается в 1,1 млрд руб., число новых рабочих мест — около 100.

Вячеслав Рыжков