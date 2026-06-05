В Краснодаре планируют построить логистический центр за 189 млн рублей

В Краснодаре появится новый логистический центр. Соответствующий протокол о намерениях подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Компания «Южная высота» вложит в строительство объекта 189 млн руб. Для хранения товаров в логоцентре предусмотрен сухой склад, чья площадь составит 2 тыс. кв. м. Комплекс будет приспособлен для размещения длинномерных грузов.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Реализация проекта позволит создать 50 новых рабочих мест. Ежегодные отчисления в бюджеты различных уровней от этого логистического центра превысят 80 млн руб. налоговых доходов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Западном округе Краснодара к 2030 году запланировано строительство гостиницы на 150 номеров. Объем вложений в проект составит 700 млн руб.

Нурий Бзасежев