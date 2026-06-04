В развитие туристской инфраструктуры Сочи вложат более 12 млрд рублей

В развитие туристской инфраструктуры Сочи инвестируют свыше 12 млрд руб. Соответствующие соглашения в рамках ПМЭФ-2026 подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Андрей Прошунин, представитель управляющей организации ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» и ООО «Комета», которые входят в состав «АВА Групп», Алексей Батогов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

ООО «Роял Эдвайзерс Ритейл» построит центр с физкультурно-оздоровительным комплексом для отдыха и реабилитации. Объем инвестиций — 6,5 млрд руб. Номерной фонд — 323 единицы. Количество новых рабочих мест — 510. Срок реализации — до конца 2029 года. Проект включает создание спортивного и медицинского центра, спа с акватермальной зоной, стрелкового клуба, а также рестораны и подземный паркинг.

5,7 млрд руб. потребуется для строительства гостиничного комплекса в поселке Кудепста. Инвестор — ООО «Комета». Срок реализации — до конца 2033 года. Количество новых рабочих мест — 160. Комплекс включает два корпуса категории «три и четыре звезды» с общим номерным фондом — 745 единиц, а также создание современной туристической инфраструктуры, предназначенной для круглогодичного отдыха, с ресторанами, тренажерными залами, спа-центром, бассейнами и пространствами для проведения деловых встреч.

Как отметил Александр Руппель, на Сочи приходится 40% турпотока Краснодарского края. Гостей принимают 2,5 тыс. средств размещения, летом средняя загрузка достигает 80-90%. «Высокая заполняемость создает значительную нагрузку на курортную инфраструктуру, делая задачу расширения номерного фонда приоритетной. В связи с этим проводится системная работа с инвесторами. Сейчас в санаторно-курортной сфере реализуют порядка 200 проектов на общую сумму 1,4 трлн руб. Почти половина этого объема приходится на Сочи»,— рассказал Александр Руппель.

По словам Андрея Прошунина, Сочи лидирует среди других курортов черноморского побережья по объему номерного фонда (более 140 тыс. номеров). В 2025 году сдали 1 тыс. номеров, ввели в эксплуатацию четыре современных средства размещения. В 2026 году откроется восстановленный исторический санаторий «Волна» в Хосте. Строят еще 10 тыс. номеров, из которых 2 тыс. сдадут в 2026–2027 годах. В целом на сопровождении администрации находится более 60 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 702 млн руб. Более половины из них реализуют в индустрии гостеприимства курорта.

Маргарита Синкевич