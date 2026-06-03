Теплоэлектростанцию построят в Динском районе

На полях ПМЭФ-2026 заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун, гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров и глава Динского района Игорь Федосов подписали протокол о намерениях построить на территории Динского района теплоэлектростанцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам Евгения Пергуна, ввод такого объекта будет способствовать повышению системной надежности энергосистемы региона в целом. Совершенствование энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае связано с развитием агропромышленного строительства, транспортного и туристического комплексов, а также перерабатывающей промышленности.

Мощность теплоэлектростанции составит 470 МВт. Работы планируют выполнить с 2026 по 2030 годы. Будет создано 135 рабочих мест.

«Проект строительства Динской ТЭС направлен на покрытие прогнозируемого дефицита мощности в Объединенной энергетической системе юга. Новая станция также повысит надежность электроснабжения потребителей Краснодарского края»,— заявил Денис Федоров.

Алина Зорина