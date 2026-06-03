До 2029 года в Сочи построят трехуровневый ресторан за 1 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года подписали соглашение о строительстве в Сочи трехуровневого ресторана. Подписи под документом поставили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, глава Сочи Андрей Прошунин и представитель компании «Теона», которая выступает инвестором проекта, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 1 млрд руб. Новый объект разместят на земельном участке площадью 4,7 тыс. кв. м. Завершить строительство планируют в первом квартале 2029 года. После ввода объекта в эксплуатацию создадут 59 новых рабочих мест.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, сфера общественного питания остается важной частью туристической отрасли региона. По его словам, сегодня в Краснодарском крае работает более 10,4 тыс. предприятий общепита, а оборот отрасли за последние пять лет увеличился в 2,3 раза. По итогам 2025 года показатель достиг 173,7 млрд руб.

Проект предусматривает создание многофункционального пространства, которое будет использоваться не только для организации питания, но и для проведения различных мероприятий и досуга. Строительство нового объекта станет частью развития инфраструктуры общественного питания на курорте. В настоящее время на территории города работает около 2 тыс. предприятий общественного питания общей вместимостью 127 тыс. посадочных мест.

По данным краевого департамента потребительской сферы, сеть предприятий общественного питания продолжает расширяться. В 2025 году в Краснодарском крае открыли 30 новых заведений общей площадью 18,4 тыс. кв. м.

Мария Удовик