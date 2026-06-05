В курортную инфраструктуру Сочи инвестируют более 4 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на ПМЭФ-2026 подписал протоколы о намерениях с инвесторами, которые направят более 4 млрд руб. на реконструкцию пансионата в Лазаревском районе Сочи и строительство многофункционального комплекса в Центральном районе города. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона подписал соглашение с директором ООО «Маленький Принц» Натальей Шатохиной. Речь идет о реконструкции здания пансионата в Лазаревском районе Сочи. Ранее компания провела масштабный капитальный ремонт корпусов на 116 номеров. По словам губернатора, около десяти лет назад компания приобрела пансионат, который был построен в 1982 году. В то время средства были вложены в восстановление здания.

Сейчас инвестиции в проект составят около 420 млн руб., деньги направят на расширение номерного фонда. Наталья Шатохина отметила, что компания старается сделать пансионат комфортным, безопасным и экологичным, чтобы гости и жители снова захотели вернуться.

Кроме того, на полях форума было подписано соглашение о строительстве многофункционального гостинично-офисного комплекса в Центральном районе Сочи. Вениамин Кондратьев встретился с директором АО «Специализированный застройщик А4» Егором Колесниковым.

«Сегодня Сочи нуждается не в спальных кварталах, а в современных гостиницах. И важно, что вы вкладываете в строительство отеля, а не в апартаменты, которые потом будут продаваться. Главное, чтобы новый объект гармонично вписался в сложившуюся застройку, стал украшением района и еще одной точкой притяжения жителей и гостей Сочи. Со своей стороны мы максимально готовы поддержать проект»,— заявил Вениамин Кондратьев.

По данным администрации края, ожидается, что объем вложений компании до конца 2028 года составит более 3,6 млрд руб. В новом семиэтажном здании разместятся 177 гостиничных номеров, офисные помещения, а также кафе, рестораны, медицинский и спа-комплексы, бассейн и подземный паркинг.

Алина Зорина