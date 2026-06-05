Гостиницу на 150 номеров построят в Краснодаре к 2030 году

В Западном округе Краснодара к 2030 году запланировано строительство гостиницы на 150 номеров. Объем вложений в проект составит 700 млн руб, сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

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Мэр отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) подписали четыре протокола о намерениях по реализации инвестпроектов, в число которых вошло и возведение гостиницы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ГК «Точно» возведет всесезонный курорт площадью 208 га с гостинично-термальным комплексом, винодельней и сидрерией в станице Азовской Северского района Краснодарского края. Общий объем инвестиций в этот проект достигнет 7,5 млрд руб.

Анна Гречко